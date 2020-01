Strage di Erba: Rosa Bazzi torna a far parlare di se e del suo nuovo amore (Di domenica 19 gennaio 2020) Strage di Erba – Nessuno ha dimenticato quanto accaduto ad opera di Rosa Bazzi. La donna fu condannata al carcere a vita insieme al marito, Olindo Romano. I coniugi furono riconosciuti colpevoli dell’eccidio avvenuto nella corte di Via Diaz l’11 dicembre 2006. Durante l’eccidio consumato a sprangate, furono barbaramente uccisi Raffaella Castagna, suo figlio Youssef di due anni, sua madre Paola Galli e la signora che abitava al piano superiore, Valeria Cherubini. La Strage di Erba fu una storia molto seguita dall’opinione pubblica. Rosa Bazzi ora torna a far parlare di se, ma per altre storie meno violente. La donna avrebbe smentito quanto raccontato dal settimanale Giallo. Il settimanale avrebbe diffuso la notizia per cui lei si sarebbe innamorata di un detenuto ergastolano. L’uomo che beneficiava di un permesso è stato poi investito e ucciso da un’auto lo scorso ... Leggi la notizia su kontrokultura

