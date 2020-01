Silvano Ambrosi morto in casa da tre mesi. Il fratello non si accorge di nulla (Di domenica 19 gennaio 2020) Ospedaletto Euganeo (Pd): i carabinieri hanno trovato il corpo senza vita di un uomo di 70 anni, Silvano Ambrosi, morto da tre mesi e in stato di decomposizione. Il fratello che viveva con lui non si è accorto di nulla. Ha vissuto per tre mesi nella stessa casa con il cadavere del fratello. Il corpo … L'articolo Silvano Ambrosi morto in casa da tre mesi. Il fratello non si accorge di nulla proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

