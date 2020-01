Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di domenica 19 gennaio 2020) La classifica di Serie A al termine della giornata appena conclusa del campionato italiano. Ecco tutti gli aggiornamenti. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. PosSquadraPunti1Juventus*482Inter*463Lazio*454Roma*355Atalanta*356Cagliari*297Parma*288Torino279Milan2610Hellas Verona**2511Udinese2512Napoli2413Fiorentina2414Bologna*2315Sassuolo2216Sampdoria1917Lecce*1518Genoa*1419Brescia*1420SPAL*12 *una partita in meno**due partite in meno Serie A, la 19^ giornata Primo passo falso del nuovo anno per l’Inter che cede il titolo d’inverno alla Juventus, vittoriosa a Roma. La Lazio mette la decima mentre il Cagliari si ferma per la quarta volta consecutiva contro il Milan. Nelle parti basse l’unica a sorridere è la Sampdoria. fonte foto https://twitter.com/juventusfc Serie A, la 18^ giornata Il 2020 riparte da dove eravamo ... Leggi la notizia su newsmondo

