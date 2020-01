Sanremo: Intergruppo donne, ad apertura Festival Amadeus si scusi (2) (Di domenica 19 gennaio 2020) (Adnkronos) – “In aggiunta a tutto questo, poiché tra i cantanti in gara è prevista la presenza del rapper per ragazzini Junior Cally, i cui testi ‘come già evidenziato alla Rai da molte associazioni di donne’ sono pieni di violenza, sessismo e misoginia, appare evidente – prosegue il comunicato dell’Intergruppo – che la direzione artistica del Festival di Sanremo 2020 sia in palese contrasto con il contratto di servizio della Rai, i cui principî generali prevedono di ‘superare gli stereotipi di genere, al fine di promuovere la parità e di rispettare l’immagine e la dignità della donna anche secondo il principio di non discriminazione’, nonché la promozione e valorizzazione ‘delle pari opportunità, del rispetto della persona, della convivenza civile, del contrasto a ogni forma di violenza'”. L'articolo ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

