Salvo Veneziano GF Vip 4 contro Fabio Testi. “Io maniaco sessuale? Se dovessi parlare…” (Di domenica 19 gennaio 2020) Salvo Veneziano si arrabbia molto contro Fabio Testi che gli ha dato del maniaco sessuale. Dopo essere stato espulso dalla casa del Grande Fratello Vip 4, Salvo Veneziano non se la prende con Fabio Testi che nella casa gli avrebbe dato del maniaco sessuale. Inoltre, Salvo fa anche un’allusione specificando che se dovesse parlare a proposito proprio di Fabio Testi, ne potrebbe dire davvero tante. L’ex concorrente del Grande Fratello è stato squalificato per le frasi che ha detto tu Elisa de panicis. Subito sui social network ha pubblicato dei messaggi in suo sostegno ma ha avuto però voluto anche rispondere a una frase che Testi ha detto all’interno del Grande Fratello vip 4. Il concorrente sul suo profilo Instagram ha pubblicato lo screenshot di un messaggio di un utente che gli ha raccontato quello che Testi ha detto nel corso della conversazione con alcuni ... Leggi la notizia su kontrokultura

trash_italiano : ?? Salvo Veneziano squalificato #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' -