Pozzo D’Adda, bimba di 6 anni sviene nella vasca (Di domenica 19 gennaio 2020) Una vicenda terribile è accaduta a nel pomeriggio di venerdì diciassette gennaio, a Pozzo D’Adda, in provincia di Milano. Una bimba di sei anni, ha perso i sensi mentre era nella vasca da bagno ed ora ricoverata nel reparto di terapia intensiva in gravi condizioni. In molti sono sconvolti, da ciò che è accaduto, ma i familiari della piccola, ancora non riescono a capire come sia potuto accadere un evento simile. Secondo le informazioni che sono emerse nelle ultime ore, nel pomeriggio di venerdì la famiglia era in casa e la mamma aveva deciso di fare il bagno alla figlia di sei anni. L’aveva lasciata nella vasca per qualche minuto, ma quando è tornata ha fatto la scoperta terribile. La bimba era priva di sensi ed era sott’acqua. L’allarme per l’ambulanza è partito intorno alle diciotto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, con due ... Leggi la notizia su bigodino

Eriksen874 : Pozzo d'Adda, bambina sviene nella vasca mentre fa il bagno: soccorsa, è gravissima. Forza ?? piccola ??