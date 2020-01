Pallamano, Europei 2020: Norvegia ad un passo dalle semifinali, cade il Portogallo (Di domenica 19 gennaio 2020) Proseguono senza sosta gli Europei di Pallamano maschile 2020, e lo fanno con la seconda giornata del Main Round, anche nel gruppo II, in cui la Norvegia ha messo un piede in semifinale, sconfiggendo per 23-20 la Svezia, grazie alle 8 realizzazioni del bomber Sander Sagosen, candidato MVP del torneo a suon di gol. La sorpresa di giornata arriva invece dall’Ungheria, che contro la Slovenia costruisce il vantaggio nel secondo tempo, tenendolo fino al 29-28 conclusivo, in una gara condita dalla grande prestazione di Bence Banhidi, top scorer con 9 gol, che rilanciano i magiari in ottica passaggio del turno, ora più mai possibile. La lotta è infatti serrata, e si inserisce anche l’Islanda, che piega 28-25 il Portogallo, sin qui rivelazione della manifestazione, ma bloccato dagli uomini di ghiaccio, capitanati dalla stella Aron Palmarsson. La classifica aggiornata: Norvegia ... oasport

