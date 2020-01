Ogni toppa di Amadeus sulle donne a Sanremo è peggio del buco e il caso finisce in Parlamento (video) (Di domenica 19 gennaio 2020) Niente, non ce la fa proprio Amadeus a mettere una toppa che non sia peggio del buco sulla polemica contro il sessismo scatenata dalla sua conferenza stampa per Sanremo 2020. Non ce la fa perché continua a ricorrere a luoghi comuni e frasi fatte che non raggiungono alcuno scopo, né quello di eliminare Ogni ombra di sessismo dalle ragioni delle sue scelte artistiche né quello di mostrare di aver capito fino in fondo perché è così grave quell'uscita infelice sulle donne che "fanno un passo indietro" rispetto ai loro compagni. Dopo aver spiegato all'Ansa di essere stato frainteso nelle sue intenzioni, intervenendo sabato sera nel programma di Gramellini Le Parole della Settimana su Rai3, Amadeus ha cercato di chiedere scusa a suo modo. Ma lo ha fatto ricorrendo ancora una volta ad una banalità intrisa di vecchi stereotipi sessisti che forse non era il caso di andare a ripescare per ... Leggi la notizia su optimaitalia

