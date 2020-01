Milan, Leao: «Ibrahimovic? Come un fratello maggiore in spogliatoio» (Di domenica 19 gennaio 2020) Le parole di Rafael Leao nel prepartita di Milan Udinese sul collega Zlatan Ibrahimovic, che lo sta aiutando a crescere Intervistato da Dazn, Rafael Leao è tornato a parlare del rapporto con Zlatan Ibrahimovic e dei consigli ricevuti dall’attaccante del Milan. Ecco le sue dichiarazioni prima del match contro l’Udinese. «Ibrahimovic ogni giorno in allenamento mi sprona a fare meglio. E’ Come se avessi un fratello maggiore nello spogliatoio, cerco di ascoltare i suoi consigli per migliorare». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

