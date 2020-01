Mattinata tragica in Lombardia: i cadaveri di due anziani ritrovati a Lenno e Marchirolo (Di domenica 19 gennaio 2020) Due tragedie hanno colpito oggi la Lombardia, dove sono stati rinvenuti i cadaveri di due uomini anziani. Il primo ritrovamento a Marchirolo, nella provincia di Varese, dove il cadavere di un uomo di 80 anni è stato ritrovato in un ruscello; il secondo episodio, invece, a Lenno, in provincia di Como, dove è stato rinvenuto il cadavere di un pensionato: potrebbe trattarsi del cadavere di un uomo scomparso qualche giorno fa. Leggi la notizia su fanpage

