Masterchef 9, intervista a Domenico e Andrea: eliminati il 16 gennaio (Di domenica 19 gennaio 2020) Masterchef 9: Abbiamo incontrato Domenico e Andrea, eliminati nel corso della puntata del 16 gennaio. Guarda la nostra intervista Settimana dopo settimana continua la marcia per decretare un nuovo Masterchef. A dover abbandonare la cavalcata verso il titolo, però, sono stati Domenico Letizia e Andrea De Giorgi, eliminati nella puntata andata in onda giovedì 16 gennaio. “L’eliminazione l’ho presa in maniera molto serena, anche perché quando commetti degli errori nel piatto e a giudicarti ci sono degli chef stellati devi accettare le critiche. Ma sono sereno.”, dichiara Domenico. Andrea aggiunge – “Anche per me è stata un’esperienza fantastica e l’ho presa con molta tranquillità l’eliminazione perché sono contento di essere arrivato dove sono arrivato. Sicuramente non l’ho presa come ho preso il giudizio dopo l’Invention ... Leggi la notizia su dituttounpop

