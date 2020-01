M5s, Di Maio non più tesoriere e gestione con un «comitato». Il suo staff smentisce: «Ricostruzione illogica» (Di domenica 19 gennaio 2020) Luigi di Maio ha deciso di fare un passo di lato, più che indietro, come già in passato aveva annunciato il fondatore Beppe Grillo nel 2016 per «riconquistare la mia libertà». Nel giorno in cui è impegnato da ministro degli Esteri a Berlino per il complicato dossier libico, arriva l’annuncio della rinuncia al ruolo di tesoriere del M5s, secondo quanto riporta il Corriere della sera. E si toglie così la prima spina nel fianco, dopo le tante polemiche che lo hanno stressato sulla gestione dei conti, i mancati rimborsi reclamati ai parlamentari e oggetto del contendere nelle recenti espulsioni. La carica di tesoriere sarebbe scaduta il prossimo settembre, ma il capo politico ha deciso di cederla prima, accelerando la fase di cambiamenti tanto attesi in vista degli Stati generali di marzo. Non è un passo indietro questo di Di Maio perché il rilancio del Movimento vuol gestirlo in ... Leggi la notizia su open.online

fattoquotidiano : M5s, Di Maio: “Ci sono cose da cambiare nel Movimento? Sono il primo a dirlo. Il capo politico da solo non ce la pu… - Daniele_Manca : M5S, Di Maio fa un passo indietro non sarà più tesoriere (gli altri incarichi sono ministro e capo politico ...)… - BarillariM5S : Io non mi inchinero' mai. Né alla Lega e né al Pd. Di Maio si dimette? Non abbiamo bisogno di un nuovo capo che lo… -