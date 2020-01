Libia, a Berlino c’è un accordo. Sì a cessate il fuoco permanente, ma si continua a sparare (Di domenica 19 gennaio 2020) Secondo quanto si apprende, è arrivato il via libera alle conclusioni finali del summit, ma manca l'okay da parte di Haftar e Sarraj. Previsti 55 punti, tra cui il cessate fuoco permanente, un embargo sulle armi e un processo politico per arrivare a un governo unico. Il premier Conte nella capitale tedesca: "Pronti per missione monitoraggio".continua a leggere Leggi la notizia su fanpage

