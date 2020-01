Lecce-Inter in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (19 gennaio) (Di domenica 19 gennaio 2020) Si è aperto ufficialmente ieri il girone di ritorno del campionato di Serie A 2019-2020 con i primi anticipi della ventesima giornata, ma oggi il programma del turno entra nel vivo con il duello a distanza per lo Scudetto tra Juventus e Inter. I nerazzurri scenderanno in campo per primi, alle ore 15.00 sul terreno di gioco del “Via del Mare” di Lecce in una trasferta sulla carta agevole che potrebbe presentare però delle insidie. La truppa di Antonio Conte vuole ripartire dopo il pareggio casalingo con l’Atalanta per mettere pressione alla capolista, mentre i pugliesi vanno alla disperata caccia di punti salvezza per allontanare la zona retrocessione. La partita tra Lecce e Inter, valevole per la ventesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio maschile, comincerà quest’oggi alle ore 15.00 e verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A ed in diretta ... Leggi la notizia su oasport

Inter : ANTONIO CONTE LIVE - La conferenza della vigilia di Lecce-Inter, prima giornata del girone di ritorno - MatteoBarzaghi : Inter a Lecce senza D’Ambrosio, Gagliardini e Asamoah infortunati, Young (solo 1 allenamento) e senza Vecino-Polita… - VarskySports : Lazio 5-Sampdoria 1 Sassuolo 2-Torino 1 Napoli 0-Fiorentina 2 Domingo 8:30-Milan-Udinese 11-Bologna-Hellas Verona… -