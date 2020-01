Il Cancro è il segno più dolce dello zodiaco (Di domenica 19 gennaio 2020) Ecco quali sono i tratti della personalità del segno zodiacale del Cancro che lo rendono il più dolce segno dello zodiaco. Le persone del Cancro hanno un cuore enorme! Ecco le loro qualità: I nati sotto il segno zodiacale del Cancro sono dolci e sensibili, ma anche premurosi e questo non significa che si faranno sfruttare e prendere in giro da chiunque. La loro forza emotiva è sorprendente e sanno essere sempre di supporto per tutti. Il Cancro è il segno che sarà sempre disposto a tendere la sua mano a chiunque abbia bisogno di aiuto. Com’è il segno zodiacale del Cancro? Il Cancro è un segno d’acqua, è emotivamente intelligente. I segni d’acqua hanno molti tratti positivi. Il Cancro in particolare, riesce a mantenere la calma anche di fronte alle difficoltà. Tutti gli mostrano grande ... Leggi la notizia su bigodino

