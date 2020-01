Edicole in crisi: «Non è vero che i giornali non si vendono, la verità è un’altra» (Di domenica 19 gennaio 2020) In questi ultimi mesi si parla molto della crisi dell’editoria, ma anche delle Edicole purtroppo sul punto di chiudere i battenti. Su ‘Salerno Today’ l’intervista al signor Alfredo Bove, che fa il giornalaio a pochi passi dalla chiesa di San Demetrio, nel cuore della città portuale campana; a Ciro Ricci, titolare di un’altra edicola in vendita, ubicata all’imbocco di via Luigi Guercio, e a Salvatore Bubolo, giornalaio a Parco Arbostella. Attraverso le parole di questi è possibile capire i problemi con cui fanno i conti tutti i giorni gli edicolanti costretti a cedere la propria attività e a dire addio ai propri chioschi: «L’abbiamo rilevata quattro anni fa, avevo perso il lavoro, immaginavamo un altro guadagno, adesso è un’impresa a perdere», ha detto Alfredo. Davanti alla sua edicola campeggia da novembre scorso il cartello che annuncia la ... Leggi la notizia su urbanpost

castagnett : @PaoloBorg Non sopporto bersani, ma incolparlo della crisi delle edicole mi sembra francamente ridicolo - AndreD81 : @CucchiRiccardo Da me invece stranamente ne hanno aperta una (libreria) e nella mia cittadina ci sono almeno 8 edic… - borrelliluigim : #Milano. Chiudono le edicole, in periferia il giornale si vende in 'ape car' ???????????????????? -