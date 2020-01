Dal ritiro alla querelle sul modulo: breve guida al disastro del Napoli (Di domenica 19 gennaio 2020) Una breve guida su come buttare via un campionato. In attesa del peggio (il fondo classifica è sempre più vicino) o del meglio (ci sono ancora due competizioni tutte da vivere, e le partite vanno sempre giocate prima di dichiararsi sconfitti). IL ritiro Probabilmente è stato l’origine della gran parte dei mali che affliggono il Napoli attuale. Scelta suicida, il Napolista ne aveva scritto preconizzando scenari infausti. Una decisione che oggi sembra ancor più incomprensibile alla luce della classifica di allora. Non dimentichiamo che appena tre giorni prima, battendo l’Atalanta (come avrebbe meritato) in una delle migliori partite della stagione azzurra, il Napoli sarebbe salito al terzo posto, a pari punti con la squadra di Gasperini, a soli 6 punti dalla Juventus. Quella sera il presidente aveva indicato nelle controversie arbitrali una della cause principali della distanza tra le due ... Leggi la notizia su ilnapolista

