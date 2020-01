Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2020: Kristoffersen in fuga dopo Wengen, Dominik Paris 4° a -135 (Di domenica 19 gennaio 2020) Henrik Kristoffersen va in fuga dopo lo slalom di Wengen (Svizzera), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Il norvegese sul pendio elvetico ha fatto la differenza ed ha portato il proprio vantaggio sul francese Alexis Pinturault nella Classifica generale a 78 punti. Più distanziato il nostro Dominik Paris, ora quarto a 135 lunghezze da Kristoffersen. Di seguito la graduatoria generale aggiornata: Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2020 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 691 2. Alexis Pinturault (Fra) 613 3. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 591 4. Dominik Paris (Ita) 556 5. Matthias Mayer (Aut) 512 6. Beat Feuz (Svi) 461 7. Vincent Kriechmayr (Aut) 418 8. Clement Noel (Fra) 340 9. Daniel Yule (Svi) 335 10. Victor Muffat-Jeadet 316 CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI alpino Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” ... Leggi la notizia su oasport

