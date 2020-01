"Chiederò di essere processato per la Gregoretti" (Di domenica 19 gennaio 2020) Matteo Salvini chiederà ai suoi lunedì di votare per essere processato sulla vicenda della nave Gregoretti. “Ci ho ragionato ieri e stanotte e sono arrivato a una decisione, che ormai è diventata una barzelletta che va avanti da anni, e ho deciso che domani chiederò a chi deve votare, quindi anche ai senatori della Lega, di farmi un favore. Votate per mandarmi a processo e la chiariamo una volta per tutte. Portatemi in Tribunale e sarà un processo contro il popolo italiano, e ci portino tutti in Tribunale”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Fb da Cattolica. Leggi la notizia su huffingtonpost

