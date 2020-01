Australian Open 2020, sei italiani in campo lunedì 20 gennaio: Berrettini e Sinner favoriti, Fognini sfida Opelka, Caruso contro Tsitsipas (Di domenica 19 gennaio 2020) Nella notte incominceranno gli Australian Open 2020, il primo Slam della stagione di tennis che si disputerà sul cemento di Melbourne fino al 2 febbraio. lunedì 20 gennaio a fortissime tinte italiane visto che ben sei azzurri scenderanno in campo nella terra dei canguri: Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Martina Trevisan. Ad aprire le danze sarà Matteo Berrettini, numero 8 del ranking ATP che affronterà l’Australiano Andrew Harris (162): il romano partirà con tutti i favori del pronostico contro questa wild card ma il 23enne non dovrà sottovalutare l’avversario se vorrà proseguire la propria avventura e garantirsi il confronto col vincente di Sandgren-Trungelliti. C’è grande attesa attorno a Jannik Sinner, numero 79 della classifica mondiale che ha incominciato la stagione con due brutte sconfitte: il vincitore delle ... oasport

