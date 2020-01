Vittorio Cecchi Gori credendo di non essere ripreso svela un segreto su Valeria Marini a Rita Rusic (VIDEO) (Di sabato 18 gennaio 2020) Vittorio Cecchi Gori ieri sera è stato buttato nella Casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a Rita Rusic, la sua storica ex moglie. Quando Alfonso Signorini lo ha salutato e congedato, Vittorio Cecchi Gori è uscito dalla sala da pranzo e – credendo di non essere più ripreso dalle telecamere – ha confessato un segreto che riguarda Valeria Marini proprio a Rita Rusic. “Mi manda i messaggi della Marini, non l’ha mai fatto in 15 anni!“. E quando Rita Rusic perplessa ha chiesto “Chi?”, Cecchi Gori ha risposto “Vittorio“. Insomma, chi è il “Vittorio” che manda i “messaggi della Marini” a Cecchi Gori? Alfonso, INDAGA! Vittorio Cecchi Gori: “Mi manda i messaggi della Marini” I MESSAGGI DELLA Marini, MAI FATTO IN 10 ANNI VOGLIAMO LEGGERLI ORA #GFVIP pic.twitter.com/XWQLZjMjuK — Leggi la notizia su bitchyf

zazoomnews : Rita Rusic faccia a faccia con Vittorio Cecchi Gori Colpo di scena al Grande Fratello Vip - #Rusic #faccia… - entenkwkm : Grande Fratello Vip 2020, anticipazioni quarta puntata: serata di ex, nella casa Miriana Trevisan e ?Vittorio Cecch… - IsaeChia : ‘#GfVip4’, quarta puntata: #Pago incontra #MirianaTrevisan, #RitaRusic il suo ex #VittorioCecchiGori. Volano stracc… -