Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 12 | 30

Viabilità DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 12.20 MANUELA CIAMPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'APPUNTAMENTO CON INFOMOBILITA' DELLA Regione Lazio IN REDAZIOINE MANUELA CIAMPI IN QUESTE ORE IL TRAFFICO E' IN DIMINUZIONE, LA VIABILITA' DI STRADE E AUTOSTRADE E' SCORREVOLE TRANNE QUALCHE ECCEZIONE: SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA DA PORTONACCIO A TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA ISOLA FARNESE E GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA CASAL BIANCO TRA LO SVINCOLO A1 E SETTEVILLE CI SONO CODE A TRATTI IN DIREZIONE Roma LA VIA NETTUNENSE E' TRAFFICATA PER CODE A TRATTI ALL'ALTEZZA DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI INFO SULLA CITTA': PRESSO LO STADIO OLIMPICO DI Roma NEL POMERIGGIO SI SVOLGERA' L'INCONTRO DI CALCIO DI "SERIE A" Lazio- SAMPDORIA ALLE ORE 15:00 POSSIBILI DIFFICOLTA' ALLA VIABILITA' PERTANTO ATTIVE MODIFICHE E POTENZIAMENTO

