Venezia-Fortitudo Bologna in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020 (Di sabato 18 gennaio 2020) Si giocherà questa sera uno dei quattro anticipi del campionato di Serie A 2019-2020 per... L'articolo Venezia-Fortitudo Bologna in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020 proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

news_bologna : Fortitudo, trasferta durissima a Venezia - fedescozia : RT @bolognabasket: Il prepartita di @REYER1872 - #Fortitudo - Dave_Trebbi : RT @DaRonz82: Fortitudo domani a Venezia senza Stipcevic e Daniel #LBA #basket -