Usa,strage di famiglia in Utah,4 morti

Quattro persone sono state uccise in una casa a Grantsville,città di 11 mila abitanti vicino a Salt Lake City, nello stato dell', e una quinta è stata ferita da colpi di arma da fuoco. Lo riferisce la polizia,citata dalla Cnn, precisando che il killer è stato arrearrestato. Non è ancora chiaro se si tratti di unafamiliare poiché la polizia non ha rivelato i nomi delle vittime né dell'autore del massacro, precisando tuttavia che non ci sono altri sospetti e quindi la comunità non è in pericolo.(Di sabato 18 gennaio 2020)