Uccise l'orco di sua figlia: 20 anni di galera (e un po' di noi) (Di sabato 18 gennaio 2020) Luca Fazzo S tavolta non c'erano in camera di consiglio i giudici popolari, i cittadini normali chiamati a decidere la sorte di un uomo, e spesso sensibili più alle ragioni della morale che ai dettami del diritto. A giudicare l'assassino c'era un magistrato vecchio, esperto, coriaceo. Ma anche profondamente cattolico, abituato a confrontarsi con la complessità dell'animo umano. È stato questo giudice a dover bilanciare due esigenze che apparivano in contrasto insanabile. Da una parte bisognava ricordare a tutti che non è ammesso farsi giustizia da sé, e che il diritto alla vita è inviolabile anche quando si parla della vita di un essere abietto. Non si parlava, d'altronde, di un delitto scaturito da una reazione a caldo, nella furia di una scoperta che annebbia i percorsi mentali, bensì di un piano lucido, determinato e organizzato con calma. Ed è chiaro a tutti che aprire ... Leggi la notizia su ilgiornale

