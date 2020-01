Sgombro, come cucinarlo e le sue proprietà (Di sabato 18 gennaio 2020) Spesso sottovalutato, lo Sgombro è invece un pesce dalle proprietà nutritive eccezionali. È molto ricco di acidi grassi polinsaturi omega 3 che, oltre a proteggere dalle malattie cardiovascolari, conferiscono alla sua carne un sapore deciso e caratteristico. Questo pesce azzurro, economico e molto diffuso nei nostri mari, è anche una miniera di proteine facilmente digeribili, è ricco di fosforo e selenio e apporta iodio. Le vitamine di rilievo sono quelle del gruppo B: lo Sgombro è molto ricco di niacina e vitamina B12, con cui è possibile coprire dal 60 al 100% del fabbisogno giornaliero. Il suo apporto calorico è modesto (circa 170 calorie per 100 grammi). Lo Sgombro è un pesce sicuro Lo Sgombro è anche un pesce sicuro: non si può allevare, quindi viene solo pescato, ed è privo di residui farmacologici. Ha dimensioni ... Leggi la notizia su gqitalia

icsicsxx : @Corriere Astuto, oramai le elezioni sono vinte! Che andiamo a votare affà come dice lo sgombro capo... Lo diceva pure mussolini me sa - ilconteamar : Il Messaggero Mobile: Eclissi di luna oggi in Italia: cielo sgombro, ecco come e quando vederla dalle 18.07 - robdeangeliss : Eclissi di luna oggi in Italia: cielo sgombro, ecco come e quando vederla dalle 18.07 -