Servant | al via le riprese della seconda stagione della serie Apple (Di sabato 18 gennaio 2020) Giunge alla conclusione la prima stagione di Servant, la serie firmata da M. Night Shyamalan (Il sesto senso, Split) prodotta da Apple. Le riprese dei prossimi episodi cominceranno già dalla prossima settimana nella città di Philadelphia. A riportare la notizia è la società Uncle George Productions: il cast e la troupe di Servant, l’inquietante serie … L'articolo Servant al via le riprese della seconda stagione della serie Apple proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

HDblog : RT @HDblog: Apple TV+, tre nuove produzioni originali in arrivo e denuncia per Servant - HDblog : Apple TV+, tre nuove produzioni originali in arrivo e denuncia per Servant -