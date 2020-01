Sci di fondo in tv oggi, 10 e 15 km Nove Mesto: orari, programma, streaming, italiani in gara (Di sabato 18 gennaio 2020) Si torna a gareggiare quest’oggi nella Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020, e il teatro è quello della Repubblica Ceca. Si va, precisamente, a Nove Mesto na Morave, dove la seconda parte del nome serve per distinguerla dalle altre due città ceche che si chiamano in questo stesso modo. Nove Mesto, infatti, in ceco (e non solo) significa “nuova città”, e le altre due sono Nove Mesto nad Metuji e Nove Mesto pod Smrkem. Quella della Moravia, però, è la terra dalla più ampia tradizione di fondo e in generale sport invernali, che ha dato anche i natali a Martin Koukal, Campione del Mondo 2003 nella 50 km. Ritornando al presente, si rivedono tutte le big del circuito femminile, Therese Johaug in testa, e anche i grandi nomi del maschile, a partire da Johannes Klaebo. Mentre lo stellare duo norvegese si batte per le rispettive Coppe del Mondo, l’Italia porta un ... Leggi la notizia su oasport

MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - Coppa del Mondo: le start list delle due individuali in skating di Nove Mesto - FondoItalia : Fondo - Coppa del Mondo: le start list delle due individuali in skating di Nove Mesto - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - La start list dell'OPA Cup a Pragelato; gli atleti: 'Pista bella e dura, un tracciato da Coppa del Mondo' https://… -