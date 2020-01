Sarraj parteciperà al vertice di Berlino sulla Libia insieme ad Haftar (Di sabato 18 gennaio 2020) Sarraj parteciperà alla conferenza di Berlino insieme ad Haftar Il premier libico Fayez al Sarraj e il generale Khalifa Haftar parteciperanno al vertice di Berlino sulla Libia. Lo ha confermato il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas alla Bild am Sonntag, quotidiano domenicale tedesco. Fino a poche ore fa la partecipazione del premier di Tripoli era in bilico, e secondo la tv Libya al-Ahrar Sarraj avrebbe inviato solo una delegazione a Tripoli. Il primo ministro del governo di accordo nazionale sarebbe infatti restio ad approvare la bozza di intesa che gli sherpa intendono sottoporre alle parti durante la conferenza. Nell’ultima versione del documento, infatti, si chiede un “nuovo governo di accordo nazionale”, e questo viene letto come il tentativo di spingere il premier Serraj a un passo indietro. Dal canto suo Haftar, durante le ultime trattative con la controparte pochi giorni ... Leggi la notizia su tpi

