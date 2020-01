Salmo dice no ad Amadeus: “Niente Sanremo 2020, sarei a disagio” (Di sabato 18 gennaio 2020) Mentre continuano senza sosta le polemiche per le dichiarazioni di Amadeus ritenute sessiste dall’opinione pubblica. Dopo che Claudia Gerini ha invocato il boicottaggio di Sanremo 2020 la polemica non si placa e arriva il primo grande dietrofront: Salmo, vincitore di quattro dischi di Platino per l’album Playlist è ospite d’apertura della prima serata ha detto no ad Amadeus. Salmo non ha specificato i motivi del suo cambiamento di idee riguardo Sanremo 2020, ma ha ufficializzato il rifiuto con un post sul suo Instagram: “Io vorrei ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite della prima serata. Non sarò presente al Festival di Sanremo, non me la sento, mi sentirei a disagio”. Una perdita grossa quella di Salmo per Amadeus, che lo aveva ufficializzato in conferenza stampa come uno degli ospiti più importanti del suo Festival di Sanremo ... Leggi la notizia su giornalettismo

