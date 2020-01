Rifiuti, blitz nella Terra dei Fuochi: sequestri e sanzioni (Di sabato 18 gennaio 2020) Azione congiunta nella ‘Terra dei Fuochi’ alla quale hanno partecipato la Stazione Carabinieri Forestale di Pozzuoli insieme alle polizie locali di Calvizzano, Marano, Villaricca, Qualiano, alla Polizia Municipale Ambientale di Napoli e al Raggruppamento Campania dell’Esercito. In campo 8 equipaggi, per un totale di 23 unita’ che hanno controllato 4 attivita’ imprenditoriali (di cui 2 sequestrate) 12 persone (di cui 4 sanzionate) e contestate violazioni amministrative per circa 7 mila euro. In particolare, a Marano di Napoli e’ stata sequestrata un’officina meccanica perche’ priva di autorizzazioni e di certificazioni per la gestione dei Rifiuti speciali nonche’ per immissione di fluidi industriali in fogna; nella stessa erano stoccati un rilevante quantitativo di Rifiuti pericolosi, tra cui 40 radiatori usati, e 2 barili con oli ... Leggi la notizia su ildenaro

