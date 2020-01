Potenza, “presa a calci e pugni perché lesbica”: la denuncia su Facebook di una 31enne (Di sabato 18 gennaio 2020) “Sono stata aggredita perché lesbica”. A denunciare l’accaduto è Giulia Ventura, 31 anni di Potenza, che sulla sua pagina Facebook lo scorso 15 gennaio ha raccontato di aver subito un’aggressione durante la quale si è fratturata il setto nasale. Nel dettaglio la donna ha raccontato di esser stata avvicinata, mentre camminava in una via del capoluogo lucano, da due ragazzi che le avrebbero detto: “Le persone come te devono morire, vuoi fare il maschio? E mo ti faccio vedere come ‘abbuscano’ (vengono picchiati) i maschi”. E poi è stata aggredita. La donna è andata in ospedale il giorno dopo: dal referto, che lei stessa ha pubblicato su Facebook insieme a due foto, emerge che ha riportato la frattura del setto nasale: “Ero indecisa – ha aggiunto ancora la 31enne – sul rendere pubblico o meno ciò che mi è accaduto, ma ho deciso di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

