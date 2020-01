Pamela Prati ancora contro Barbara d’Urso (e Silvia Toffanin?), poi nomina Mara Venier e la Ventura (Di sabato 18 gennaio 2020) La scorsa settimana, dopo l’intervista di Barbara d’Urso a Verissimo, Pamela Prati ha attaccato la conduttrice di Canale 5 e si è sfogata sui social. L’ex di Mark Caltagirone dalle pagine di DiPiù è tornata a lanciare shade velate a Carmelita (e Silvia Toffanin?). “Massimo Giletti non ha cercato sensazionalismi ma ha voluto capire. Lo stesso ha fatto Roberto D’Agostino con il suo sito Dagospia: ha saputo trovare la verità aiutandomi ad uscire da quel labirinto. E Federica Sciarelli, nel programma Chi l’ha visto? ha mostrato che il mio caso era solo la puntata dell’iceberg delle truffe amorose in Internet, che rovinano tante vite. Ma non tutti sono stati così seri: esiste anche una tv del dolore che non costruisce nulla di buono ma distrugge chi passa sotto le sue grinfie. Nell’ultimo anno ho capito chi sono i miei veri amici e chi, invece, mi ha tradito. Di chi ... Leggi la notizia su bitchyf

