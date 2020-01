Olbia, aereo costretto a compiere un atterraggio d’emergenza (Di sabato 18 gennaio 2020) atterraggio d’emergenza per un aereo della Air Italy costretto a tornare sulla pista dall’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia poco dopo il decollo. La fusoliera del velivolo, un Boeing 737-700 della compagnia ex Meridiana, si era riempita di fumo e a bordo si è scatenato il panico. Ecco cos’è accaduto. Tragedia sfiorata ad Olbia dove un Boeing 737-700 della Air Italy diretto a Roma è stato costretto a fare un atterraggio d’emergenza. L’aereo era appena decollato intorno alle 20 del 17 gennaio 2020 dall’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia quando i passeggeri hanno notato che c’era del fumo nella fusoliera e hanno segnalato l’anomalia al personale di bordo. Immediata la richiesta del pilota di rientrare sulla pista. Il personale di bordo ... Leggi la notizia su bigodino

Agenzia_Ansa : Paura in un volo Air Italy Olbia Roma, odore di bruciato #ANSA - SempreLibero2 : Paura in un volo Olbia-Romain cabina odore di bruciatoAnche i beni rifugio possono essere sostenibili - Idl3 : RT @TgrSardegna: ?? Fumo in cabina, aereo appena decollato da #Olbia ieri sera ha fatto rientro in aeroporto. Paura a bordo ma nessuna conse… -