LIVE Snowboard, PGS Rogla 2020 in DIRETTA: Edwin Coratti serve il bis! E Roland Fischnaller ipoteca la generale di Coppa del Mondo (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA: DOPPIETTA ITALIA LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO: Roland FISCHNALLER PRENDE IL LARGO VIDEO LA FINALE ITALIANA TRA Coratti E FISCHNALLER 14.22 La nostra DIRETTA LIVE si conclude qua. Grazie per averci seguito e rimanete su questi schermi per avere tutte le notizie sullo Snowboard. 14.20 La top-4 della prova maschile: 1) Coratti, 2) Fischnaller, 3) Wild, 4) Loginov. 14.18 La top-4 della prova femminile: 1) Ledecka, 2) Hofmeister, 3) Soboleva, 4) Ulbing. 14.10 Coratti serve il bis a Rogla, battuto Fischnaller. 14.08 Wild Vic vince la Small Final contro Loginov. 14.03 Ester Ledecka si riprende il suo regno battendo Ramona Hofmeister. 14.00 Soboleva vince la Small Final femminile davanti a Ulbing. 13.57 Con questo risultato Roland Fischnaller ipoteca il successo in Coppa del Mondo di parallelo. 13.54 Coratti torna in ... Leggi la notizia su oasport

