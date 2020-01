Legambiente, assemblea in Comasina: “La Milano-Limbiate a rischio per Senago e Varedo” (Di sabato 18 gennaio 2020) “La metrotramvia Milano-Limbiate rischia di chiudere. Bisogna trovare un accordo soprattutto con i Comuni di Senago e Varedo che non vogliono finanziare le loro quote per un contributo di 600mila euro. Allo stesso modo Cusano Milanino non ha ancora detto se parteciperà alle spese per la tramvia Milano-Desio-Seregno”. Siria Trezzi riporta l’attenzione sulle due linee tranviarie che collegano Milano alla Brianza. La delegata ai trasporti di Città Metropolitana è intervenuta sabato mattina alla manifestazione con i circoli di Legambiente al capolinea della metropolitana di Comasina annunciando un incontro decisivo per lunedì con l’assessore ai trasporti del Comune di Milano e tutti i soggetti coinvolti. L’obiettivo dell’assemblea all’aperto che ha chiamato a raccolta militanti, esponenti politici e cittadini è stato quello di avviare un patto non solo di protesta ma anche per ... Leggi la notizia su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Legambiente, assemblea in Comasina: “La Milano-Limbiate a rischio per Senago e Varedo” - - zazoomblog : Tramvia Milano-Limbiate e metropolitana: quale futuro? Assemblea di Legambiente - #Tramvia #Milano-Limbiate - zazoomnews : Tramvia Milano-Limbiate e metropolitana: quale futuro? Assemblea di Legambiente - #Tramvia #Milano-Limbiate -