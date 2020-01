Lady Verdi difende il suo Simone sui social: "Non ti darò questa soddisfazione" - (Di sabato 18 gennaio 2020) Marco Gentile Un tifoso del Torino ha attaccato Simone Verdi e la sua fidanzata, Laura Della Villa, ha preso le sue difese: "Qui c’è qualcuno che ha voglia di essere insultato ma non lo farò" Simone Verdi è considerato da anni uno dei giocatori più talentuosi del calcio italiano ma non è mai riuscito ad esplodere definitivamente. Il 27enne di Broni è cresciuto nelle giovanili del Milan e nel corso degli anni ha girato diverse squadre pur senza mai trovare continuità: Torino, Juve Stabia, Empoli, Carpi, Eibar, Bologna e Napoli prima di ritornare in estate in granata, per una somma cospicua, a distanza di sei anni dal suo addio datato 2013. Verdi non sta incantando in questa stagione, non ha avuto molte chance per mettersi in mostra e nell'ultima partita aveva avuto un alterco con il tecnico Walter Mazzarri che aveva tuonato: "Verdi porti rispetto". Il tecnico granata, però, ... Leggi la notizia su ilgiornale

