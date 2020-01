Grande Fratello Vip 4, Andrea Denver attacca Elisa De Panicis: “Non si è comportata bene” (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Grande Fratello Vip 4 sta entrando piano piano nel vivo e stanno venendo fuori i caratteri dei protagonisti. Le dinamiche del gioco stanno diventando sempre più evidenti e le simpatie, così come le antipatie, vengono a galla. Si è parlato molto della presunta relazione tra Andrea Denver ed Elisa De Panicis. Tra smentite e parziali conferme è venuto fuori che tra i due ci sia stato del tenero prima dell’ingrasso nella casa più spiata d’Italia. Stando al racconto della modella i due si sarebbero visti diverse volte negli Stati Uniti dove entrambi vivono per lunghi periodi dell’anno a causa del loro lavoro. Se Andrea ha sempre chiarito che nonostante l’intimità creata non ci sia null’altro che un’amicizia, per Elisa le cose sembrano essere leggermente diverse. Nonostante qualche remora la bella concorrente del Grande Fratello ha ammesso che per lei ... Leggi la notizia su kontrokultura

