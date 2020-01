Gli sms che invitano a votare Borgonzoni a Castenaso (Di sabato 18 gennaio 2020) Alcuni cittadini di Castenaso, comune della città metropolitana di Bologna, hanno ricevuto sul loro cellulare un sms che li invita a votare Lucia Borgonzoni alle elezioni regionali del 26 gennaio. La vicenda è raccontata dagli attivisti del MoVimento 5 Stelle della cittadina e dall’avvocata Cathy La Torre sul suo profilo. Gli sms che invitano a votare Borgonzoni a Castenaso “Io ed alcuni attivisti del gruppo M5S di Castenaso abbiamo ricevuto un SMS di propaganda elettorale da parte di un numero telefonico denominato “Vota Lega”. Il numero di telefono non è visibile e non risulta possibile rispondere per chiedere la cancellazione del proprio nominativo dalla banca dati di chi ha inviato il messaggio”, scrive Fabio Sellerio su Facebook, ricordando che “il messaggio non contiene il nome ed i recapiti del titolare del trattamento dei dati e quindi non mette il ... Leggi la notizia su nextquotidiano

