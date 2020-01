Gemma Galgani, Juan Luis Ciano a muso duro: «Ha demolito tutto, inventando cose inesistenti» (Di sabato 18 gennaio 2020) L’avventura a Uomini e donne si è conclusa piuttosto malamente per Juan Luis Ciano, ex corteggiatore di Gemma Galgani al Trono Over. In un’intervista al magazine ufficiale del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, il cavaliere ha espresso tutta la sua amarezza per quanto accaduto: «Io pensavo di trovare una donna più grande di me, una persona matura e invece ho trovato altro, qualcosa di inaspettato. Gemma mi ha molto deluso, soprattutto perché ha detto molte falsità sul mio conto!». Gemma Galgani, Juan Luis Ciano a muso duro: «Ha demolito tutto, inventando cose inesistenti» A Uomini e Donne Magazine Juan Luis Ciano ha voluto raccontare la sua versione sulla discussa notte trascorsa con la dama di Torino in cui si sarebbe addormentato senza consumare alcun amplesso: «Gemma ha raccontato che io ho dormito come un pinguino, fermo, stalattitico, quando invece ... Leggi la notizia su urbanpost

