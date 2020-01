Fire Emblem Three Houses: Nuovi dettagli sul DLC Cindered Shadows (Di sabato 18 gennaio 2020) Uno dei titoli più giocati su Nintendo Switch nel 2019 fu Fire Emblem Three Houses, il quale quest’anno si espanderà con Cindered Shadow, espansione decisamente interessante e corposa di cui vogliamo parlarvi oggi. Nuovi dettagli sull’espansione Cindered Shadows di Fire Emblem Three Houses La nuova espansione sarà disponibile dal 13 Febbraio 2020 e introdurrà una serie di contenuti inediti. Cindered Shadows porterà in gioco una serie di personaggi appartenenti alla casata Ashen Wolves ed un’area inedita chiamata Abisso. Scaricato il DLC potrete cimentarvi in una storia secondaria attraverso il menu delle opzioni, utilizzando un salvataggio differente rispetto la campagna principale. Le battaglie saranno combattute con delle squadre predeterminate di personaggi, inoltre non verrà utilizzato il calendario, ... Leggi la notizia su gamerbrain

