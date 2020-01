Esplosione villino a Roma: feriti un uomo, una donna e un vigile del fuoco (Di sabato 18 gennaio 2020) Nella serata di venerdì 17 gennaio si è verificata una violenta Esplosione in un villino a Cerveteri, vicino a Roma. Nella deflagrazione sono rimaste ferite tre persone. In particolare, un uomo è stato trasferito in ospedale con un ferita lacero-contusa alla testa, una donna invece è stata ricoverata in prognosi riservata. Non sarebbe grave. Infine, anche un vigile del fuoco è rimasto ferito durante le operazioni di soccorso. Tra le cause possibili vi è quella di una seconda Esplosione. Roma, Esplosione in un villino Doppia Esplosione in un villino vicino a Roma: nella serata di venerdì 17 gennaio un’abitazione in zona Valcanneto, a Cerveteri è andata in fiamme. l’incendio è divampato dal seminterrato e tra le possibili cause vi sarebbe quella di una fuga di gas o perdita da un impianto gpl. Sul posto sono da subito intervenuti i soccorsi del personale medico, le ambulanze ... Leggi la notizia su notizie

