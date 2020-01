Capotreno aggredita da un passeggero senza biglietto (Di sabato 18 gennaio 2020) Como-Rho, Capotreno di venticinque anni aggredita e presa a pugni da un passeggero senza biglietto. Nessuno dei presenti è intervenuto in soccorso della giovane. Capotreno aggredita sulla tratta Como-Rho. L’episodio risale alla giornata di venerdì. Nella giornata di sabato è venuto alla ribalta per la segnalazione di un sindacalista che ha reso noto l’accaduto con un post condiviso sui social. Como-Rho, Capotreno aggredita da un passeggero senza biglietto Stando a quanto appreso e a quanto raccontato dal sindacalista Filippo Ghibaudi, nella mattinata di venerdì la Capotreno ha chiesto a un passeggero di mostrarle il biglietto. senza titolo di viaggio, l’uomo avrebbe dovuto scendere dal convoglio. In effetti la Capotreno lo ha invitato ad alzarsi e ascendere alla stazione successiva, quella di Seregno. Il soggetto, probabilmente un italiano, ha aggredito la ... Leggi la notizia su newsmondo

