Calcio, Chiesa e Vlahovic affossano il Napoli al San Paolo: sconfitta consecutiva in casa in Serie A dei partenopei (Di domenica 19 gennaio 2020) Continua il momento molto difficile del Napoli di Rino Gattuso nel campionato di Calcio di Serie A 2019-2020. I partenopei sono stati sconfitti tra le mura amiche del San Paolo 2-0 dalla Fiorentina di Beppe Iachini. A segno tra le fila viola Federico Chiesa al 26′ e Dusan Vlahovic al 74′. Si tratta del quarto ko consecutivo in casa nella massima serie per i campani, che vedono le proprie quotazioni in caduta libera. I partenopei sono infatti dodicesimi con 24 punti, gli stessi proprio dei gigliati che hanno raggiunto i vesuviani nella graduatoria generale. LA CRONACA Gattuso punto sul classico 4-3-3 con Milik perno centrale, assistito ai lati da Callejon e da Insigne. La Fiorentina risponde con un più abbottonato 3-5-2: Cutrone e Chiesa coppia d’attacco, Pulgar in cabina di regia e Lirola e Dalbert costretti a un grosso impegno nelle due fasi sugli esterni. Partita ... Leggi la notizia su oasport

