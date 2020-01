Bollette a 28 giorni: delibera sul sito Agcom in arrivo (Di sabato 18 gennaio 2020) Bollette a 28 giorni: delibera sul sito Agcom in arrivo Un piccolo giallo sorto a proposito dell’increscioso caso delle Bollette a 28 giorni si avvia già verso la conclusione: un’indiscrezione diffusa a mezzo stampa aveva fatto storcere il naso alle associazioni dei consumatori poi sono arrivate delle opportune precisazioni. Bollette a 28 giorni: inversione a U dell’Agcom? Un articolo pubblicato da Repubblica ha riacceso i riflettori sul caso delle Bollette a 28 giorni mettendo in allarme le associazioni dei consumatori: dopo aver messo sotto accusa e perseguito gli operatori telefonici per l’illegittima modalità di fatturazione, l’Agcom avrebbe invece chiesto “clemenza” all’Antitrust chiamato a esprimersi sull’atteggiamento tenuto da Tim, Vodafone, Wind e Fastweb dopo il ritorno alle 12 fatture all’anno. Il quotidiano ha spiegato come, prima di esprimersi ... Leggi la notizia su termometropolitico

