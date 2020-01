Avellino, Capuano: “Sempre in grande emergenza ma zero alibi” (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – “Abbiamo due partite terribili in soli tre giorni, ma siamo pronti a dire la nostra”. Così Ezio Capuano tecnico dell’Avellino alla vigilia del match contro il Teramo. “Affrontiamo una squadra che ha speso tanto sul mercato – ammette – Noi arriveremo alla sfida con la coperta corta, ma proveremo a dire la nostra come abbiamo sempre fatto. Non ci piangiamo addosso per la sfortuna. Gli infortuni fanno parte del calcio”. “Bertolo farà benissimo – ammette il tecnico – Ovviamente non ha il pieno ritmo nelle gambe, ma sono sicuro che ci darà una grossa mano. Lavoriamo in entrata. Nei prossimi giorni arriverà Dini, ma nonostante ciò ho piena fiducia in Tonti. E’ una scelta condivisa con Musa e Martone. Qualcuno non sarà convocato perché vogliamo favorirne la cessione, per il resto andrà ... Leggi la notizia su anteprima24

