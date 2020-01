Whatsapp, le migliori tecniche per utilizzarlo in incognito (Di venerdì 17 gennaio 2020) Molte persone sono sempre più desiderose di utilizzare Whatsapp senza farsi “vedere” dagli altri utenti. Ecco come si può fare ad utilizzarlo in incognito Il logo dell’app Whatsapp (Fonte: Pixabay) Whatsapp è uno strumento ormai radicato nella nostra società ed è utilizzato praticamente da tutti coloro che hanno a disposizione uno smartphone. Spesso però “viola” la nostra privacy, non per quanto concerne i contenuti, protetti dalla crittografia end to end (quindi visibili solo da mittente e destinatario), bensì per quel che riguarda i “movimenti” che facciamo sulla piattaforma di messaggistica istantanea. Infatti è possibile vedere l’ultimo accesso di una determinata persona e attraverso le spunte blu capire se ha letto un determinato messaggio. Queste impostazione si possono però disattivare, in modo tale da ... Leggi la notizia su chenews

