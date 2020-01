Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 17:15 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Viabilità DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 17.05 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE TRA COLOMBO E TOR DE’ CENCI, IN DIREZIONE LATINA CI SPOSTIAMO SULLA VIA TIBERINA ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA MONTE PERAZZO E PRIMA PORTA, NELLE DUE DIREZIONI INCIDENTE SULLA Roma-TERAMO, CODE TRA CARSOLI E VICOVARO, VERSO Roma SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E IL BIVIO PER LA Roma-NAPOLI NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE IN AUMENTO DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO, IN USCITA TORNANO LE DOMENICHE ECOLOGICHE NELLA CAPITALE DOMENICA 19 E’ LA PRIMA DEL 2020 STOP TOTALE DELLA CIRCOLazioNE ALL’INTERNO DELLA FASCIA ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 17:15: VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 17… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 16:30: VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 16… -