Traffico Roma del 17-01-2020 ore 08:30 (Di venerdì 17 gennaio 2020) IN APERTURA INCOLONNAMENTI PER Traffico SUL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL CENTRO . CODE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI VIA SALARIA VERSO VIA DEL FORO ITALICO E CODE A TRATTI PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE TIRBURTINA DAL BIVIO CON LA A24 A VIALE CASTRENESE VERSO SAN GIOVANNI. SI STA INCODE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO DALL’ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. Traffico RALLENTATO VERSO IL CENTRO, IN PARTICOLARE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A VIA DEI MAFFEI, SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE E SCENDENDO SULLA C. COLOMBO DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO. SEGNALIAMO DUE INCIDENTI: IL PRIMO IN VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’OMO , UN ALTRO IN PIAZZALE ... Leggi la notizia su romadailynews

