SHAMELESS - Recensione 10x10: Now Leaving Illinois (Di venerdì 17 gennaio 2020) Novità in casa Gallagher in questo episodio!Attenzione: Spoiler!Un episodio particolare, questo dal titolo "Now Leaving Illinois", con svolte importanti in ben tre storylines.Cominciamo da Lip-Tami. I Tamietti consegnano la casa della nonna alla giovane coppia affinché vivano decentemente assieme al piccolo Freddie e non più in un camper. Fin qui niente di anormale: la cosa che impensierisce i due giovani è che la casa si trovi in Wisconsin, a Milwaukee, a circa due ore di distanza da Chicago. Per quanto si sforzino, i due non l'hanno presa proprio bene, soprattutto Lip che, facendo la parte di quello convinto della sua scelta, dà l'annuncio ai fratelli con un'espressione che la dice lunga. La risposta della famiglia è un silenzio eloquente accompagnato da visi lunghi e sguardi preoccupati. Dopo Fiona, ora dobbiamo assistere anche all'uscita di scena di Lip? Per quanto sia costretto ... Leggi la notizia su lostinaflashforward

SHAMELESS Recensione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : SHAMELESS Recensione